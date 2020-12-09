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إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تطلب من الفنان المتهم بالتحرش مغادرة الفعاليات

مهرجان القاهرة السينمائي
إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تطلب من الفنان المتهم بالتحرش مغادرة الفعاليات
 
الأربعاء، 09-12-2020 08:26 ص خلود عادل
كشفت مصادر بمهرجان القاهرة السينمائي عن مطالبة فنان شهير من مهرجان القاهرة السينمائي بعدم حضور الفعاليات

ورفعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي فيلم (عنها ) للمخرج إسلام عزازي بعد اتهامات من عدد من الفتيات لاحقته بالتحرش .

وقال مصدر في إدارة المهرجان إنه في حال قيام أي فتاة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد عزازي سيتم إلغاء فيلمه تماما من المهرجان

وتم إبلاغ مخرج الفيلم من قبل إدارة المهرجان بعدم حضور الفاعليات المتبقية
وحفل الختام لأن إدارة المهرجان لا تريد أن تصبح طرف في القضية.
 

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