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إجراء عاجل من "الزراعة" بعد نفوق زرافة بحديقة الحيوان

الزرافة ابريل
زرافة
 
الخميس، 31-12-2020 07:56 م أحمد سالم

تحقق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في نفوق إحدى الزرافات الواردة حديثًا من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب النفوق.

جدير بالذكر أن الزرافة ما زالت في فترة الحجر البيطري ولم يتم تسليم المورد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل الزرافات وتم إخطار المورد لحضور عملية الفحص وتم إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة.

يشار إلى أن حديقة الحيوان كانت قد قامت باستيراد 3 زرافات من دولة جنوب أفريقيا عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة التي يوجد لدينا فيها فائض.
 

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