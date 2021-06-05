إجراءات حازمة من التضامن بعد كارثة مؤسسة الأحداث بالمرج

السبت، 05-06-2021
10:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعربت نيفين القباج وزيرة
التضامن الاجتماعي عن خالص تعازيها لأسر الأطفال الستة الذين لقوا ربهم أمس نتيجة حادث
حريق بإحدى عنابر المؤسسة العقابية بمنطقة المرج
، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته
وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأكدت وزيرة التضامن
الاجتماعي في البيان الذي تلقت
" المصريون " نسخة منه، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسئولين
المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة العقابية في حال تورطهم في الحادث
في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أنها فور وقوع الحادث انتقلت
على الفور إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على باقي الأطفال في المؤسسة
وقد شاهدت تحقيقات النيابة التي بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه.