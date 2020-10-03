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"إبرة في العضل".. شاهد لحظة حصول " أحلام" على لقاح كورونا

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احلام
 
السبت، 03-10-2020 01:52 م محمد فضل - متابعات

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها بظهورها في مقطع فيديو أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على موقع "إنستغرام".
وتمنت أحلام أن "تنتهي موجة انتشار الوباء العالمي الناتج عن هذا الفيروس مثنية على الجهود التي تبذلها السلطات في بلدها في هذا الاتجاه".
ويظهر في الفيديو أنها "بالفعل تلقت الطعم متمنية أن تكون الإمارات منطلقا لإنقاذ العالم من هذه العدوى".
وكانت الفنانة الإماراتية قد تعرضت وللمرة الأولى في تاريخها الفني لموقف صادم، تسبب في بكائها على خشبة المسرح.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من حفل أحلام الذي أحيته في وقت سابق في السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ90، والذي أكدت فيه أنها مفتقدة لجمهورها، بعد أن تم إبلاغها عقب وصولها إلى جدة بإلغاء الحضور الجماهيري وبث الحفلات عبر شبكة الإنترنت (أونلاين).
وقالت أحلام باكية خلال الحفل الذي أذيع عبر منصة "شاهد في آي بي": "أحس إنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد".
#احلام_الشامسي # تجرب تطعيمة كوفيدا بنفسها ووتمنى انهاء معاناةالعالم من هذا الفايروس ماقصرتي ام فاهد 💥💥💥💥💥💥💥💥 فعاليات متجر بلاك سيتم توزيع اكواد رومات اسبوعيه في قناة التلقرام لايفوتكم من اقوى الحسابات 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 والي يجي من طرفي لهم اعلان مجاني رابط متجر بلاك موجود بالبايو https://t.me/tearchekfy 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 #سوشل_ميديا_تمثيل_عشق_فن_حب_تمثيل_ابداع_دراما_اكشن_كوميديا_مشاهير_سوريا_عراق_لبنان_عمان_مصر_السعودية_السعادة #لايكاتكم_تسعدني_رمزيات_يوميات_تعليقاتكم_تهمني_فلو_متفاعله_دعم_لي_لاتحر #فولو_فولوباك_لايك_لايكات_تصويري_تصوير_السعوديه_الرياض_تبادل_رمزيات_كومنت_كومنتات_اشعار_شعر_صور_فيديو_مقاطع_منشن
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