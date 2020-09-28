أول ظهور لـ«نيللي كريم» رفقة خطيبها رجل الأعمال المعروف

الإثنين، 28-09-2020
03:20 م
محمد فضل- متابعات
ظهرت الفنانة نيللي كريم، لول مرة رفقة خطيب
ها رجل الأعمال عمر إسلام
، بعد
فترة من تداول أنباء عن ارتباطهما والتزامها عدم الرد بالنفي أو التأكيد، قبل
الإعلان عن خطوبتهما التي تمت في الساحل الشمالي، حيث ظهرا سويًا خلال حفل عيد
ميلاد الفنانة ريهام حجاج، الذي أقامته قبل يومين.
وحضر عيد الميلاد، بجانب نيللي وعمر ، إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين
وخطيب
ته منة جاب الله، في أول ظهور
لهما أيضاً في مناسبة إجتماعية، منذ إعلان
خطوبتهما، كما حضر أيضا ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، لبلبة، عبير
صبري، هنا شيحة، نسرين إمام، زوجة المنتج المصري تامر مرسي.