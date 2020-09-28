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أول ظهور لـ«نيللي كريم» رفقة خطيبها رجل الأعمال المعروف

نيللى
نيللي كريم
 
الإثنين، 28-09-2020 03:20 م محمد فضل- متابعات

ظهرت الفنانة نيللي كريم، لول مرة رفقة خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، بعد فترة من تداول أنباء عن ارتباطهما والتزامها عدم الرد بالنفي أو التأكيد، قبل الإعلان عن خطوبتهما التي تمت في الساحل الشمالي، حيث ظهرا سويًا خلال حفل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، الذي أقامته قبل يومين.
وحضر عيد الميلاد، بجانب نيللي وعمر ، إلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين وخطيبته منة جاب الله، في أول ظهور لهما أيضاً في مناسبة إجتماعية، منذ إعلان خطوبتهما، كما حضر أيضا ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، لبلبة، عبير صبري، هنا شيحة، نسرين إمام، زوجة المنتج المصري تامر مرسي.


 

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