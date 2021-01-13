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أول رد من «واتساب» على الانتقادات ضده بشأن التحديثات الجديدة

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واتساب
 
الأربعاء، 13-01-2021 02:18 م

ردواتساب” على الانتقادات التي طالته لمشاركة بيانات المستخدمين مع “فيسبوك”، وأجاب على تساؤلات مهمة تخطر على بال المستخدمين.

وأثار الإعلان الجديد عن تغيير سياسة الخصوصية تساؤلات عديدة لدى المستخدمين تتعلق بكيفية استعمال “واتساب” لبياناتهم، والآليات التي تتيح للأنشطة التجارية الاستفادة من تلك المعلومات، وخصوصا فيما يتصل بتشارك البيانات مع “فيسبوك”.

الرسائل والمكالمات

وأكد “واتساب” في منشور أنه و”فيسبوك”، لن يكونا قادرين على قراءة الرسائل الخاصة بالمستخدمين أو الاطلاع على فحوى مكالماتهم التي تتم من خلال التطبيق.

ولفت “واتساب” إلى أن الرسائل الخاصة بالتطبيق مشفرة بأسلوب “الطرفين”، أي تحويل رسالة إلى رسالة سرية من قبل مرسلها الأصلي، وفك تشفيرها فقط من قبل المستقبل النهائي المقصود.

حفظ السجلات

وأوضح “واتساب” أنه لا يحتفظ بسجلات المستخدمين الذين يرسلون الرسائل أو يستخدمون ميزة الاتصال بالتطبيق، ويعتبر في منشوره أن تخزين مثل تلك البيانات يمثل “خطرا على الخصوصية والأمان”.

رصد الموقع

نفى “واتساب” مشاركة مواقع المستخدمين مع “فيسبوك”، مشددا على أن هذه الميزة تخضع للتشفير أيضا، بمعنى عدم قدرة أي شخص على معرفة مكان المستخدم إلا من يتم مشاركته بهذه المعلومة.
 

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