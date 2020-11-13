أول رد من بوسي على أزمة والدها.. وتكشف أسرار لأول مرة
بوسي المطربة
الجمعة، 13-11-202012:18 صالمصريون ـ متابعات
في أول تعليق لها وجهت المطربة بوسي، رسالة إلى والدها بعد تصريحاته الأخيرة عنها، قائلة: "لم أقصر في شيء وكنت ببعت فلوس ليك".
وقالت بوسي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "مكناش نعرف عن أبويا حاجة من ساعة لما طلق أمي".
وأضافت بوسي: "أبويا مكنش موجود في حياتي وظهر يشوه صورتي ومصرفش عليا جنيه من صغري، وأنا بشتغل من صغري عشان أساعد أمي".
وتابعت: "أبويا كان بيطلب منى فلوس بعد وفاة أمي وكان عمري 17 سنة ولم يعزيني في وفاتها"، مضيفة: "لا توجد علاقة بيني وبين والدي وأبويا طلق أمي قبل ما اتولد، ومعرفش حاجة عن أبويا وكنت بشوفه بالصدفة ومعرفش أقوله يا بابا".
وأكملت بوسي: "تعرضت لمشاكل قاسية في حياتي حتى من أقرب الناس ليا"، مضيفة:"أنا شخصية قوية منذ الصغر ولن أجعل أي موقف يؤثر في بشكل كبير، ومفيش حاجة تقدر تكسرني".