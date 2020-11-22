الأحد 22 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد زكي ينفعل على مفيد فوزي داخل منزله بسبب زوجته

إيجابية المسحة الثانية لمحمود "كهربا"

مرتضى منصور مُهددًا أحمد موسى:«لو اتكلمت عندي كتير»

"الجبلاية" تجرى قرعة الموسم الجديد غدًا

صحفي يخترق اجتماع سري لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي

الولايات المتحدة تعلن عن أول علاج لـ" كورونا "

"الشباب والرياضة" تنظم لقاءً حوارياً ضمن مبادرة "مصر أولاً لا للتعصب"

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

شهيرة تكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة محمود ياسين

" المرأة الخفاش" تكشف عن أصل فيروس " كورونا" الحقيقي

ADS
 

أول رد لـ"المهن التمثيلية"على صورة رمضان مع إسرائيلي

يييييييييييي
محمد رمضان
 
الأحد، 22-11-2020 10:44 ص إيمان هاني
علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على واقعة نشر صورة للفنان محمد رمضان، مع فنان إسرائيلي.
وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد ، :"تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقال لي أقسم بالله معرفش ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة".
وأضاف: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي".
وتابع : "لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي"، مشيرا إلى أنه سوف يستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.
وأردف "«نحن النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضوا حينما أعلن تطبيعه مع إسرائيل وهو الأستاذ علي سالم، لست مدافعا عن أحد، لكني أعرض الصورة بحيادية تامة".
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

الولايات المتحدة تعلن عن أول علاج لـ" كورونا "

الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية

الأرصاد: موجة طقس سيئ وهذا موعدها

" المرأة الخفاش"

" المرأة الخفاش" تكشف عن أصل فيروس " كورونا" الحقيقي

أخبار متعلقة

296936_0

أشرف زكي عن استقالته: «هاتوا حد يقدر يحل المشكلة»