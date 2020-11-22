الأحد، 22-11-2020
10:44 ص
إيمان هاني
علق
أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية
على واقعة نشر صورة للفنان محمد رمضان، مع فنان إسرائيلي
.
وقال
زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على
قناة صدى البلد ، :"تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقال لي أقسم بالله معرفش ده مين،
كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة".
وأضاف:
"رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي".
وتابع
: "لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي"،
مشيرا إلى أنه سوف يستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.
وأردف
"«نحن النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضوا حينما أعلن تطبيعه مع إسرائيل وهو
الأستاذ علي سالم، لست مدافعا عن أحد، لكني أعرض الصورة بحيادية تامة".