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أول رد فعل من حلا شيحة بعد شائعات زواجها من معز مسعود

حلا شيحة
أول رد فعل من حلا شيحة بعد شائعات زواجها من معز مسعود
الأربعاء، 23-09-2020 08:36 ص أحمد عادل شعبان
رفضت الفنانة حلا شيحة التعليق على أي شيء يخص حياتها الشخصية وبخاصة بعد ربط اسمها مع الداعية معز مسعود .

وأغلقت حلا شيحة هواتفها تماما خلال الساعات القليلة الماضية وذلك في أعقاب ما تردد عن ارتباطها بالداعية معز مسعود.

و نشرت وسائل إعلام مصرية أنباءً عن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية الإسلامي معز مسعود .

ويرجع سبب هذه الأنباء - غير المؤكدة حتى الآن - إلى صورة نشرها الداعية معز مسعود ممسكا بالجيتار وعلق عليها قائلا: شكر كبير للشخصالرائع الذي التقط هذه الصورة .. أنت تعرف نفسك.

وعلقت حلا على الصورة قائلة: مرحبا معتز .. من التقط هذه الصورة ؟ .. ليرد: شخص ما مميز جدا.

وتصدر اسم حلا شيحة ومعز مسعود بحث جوجل في مصر وسط محاولة الجمهور معرفة حقيقة الارتباط.
 

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