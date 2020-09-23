أول رد فعل من حلا شيحة بعد شائعات زواجها من معز مسعود

الأربعاء، 23-09-2020
08:36 ص
أحمد عادل شعبان
رفضت الفنانة حلا شيحة
التعليق على أي شيء يخص حياتها الشخصية وبخاصة بعد ربط اسمها مع الداعية معز مسعود
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وأغلقت حلا شيحة
هواتفها تماما خلال الساعات القليلة الماضية وذلك في أعقاب ما تردد عن ارتباطها بالداعية معز مسعود
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و نشرت وسائل إعلام مصرية أنباءً عن ارتباط الفنانة حلا شيحة
بالداعية الإسلامي معز مسعود
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ويرجع سبب هذه الأنباء - غير المؤكدة حتى الآن - إلى صورة نشرها الداعية معز مسعود
ممسكا بالجيتار وعلق عليها قائلا: شكر كبير للشخصالرائع الذي التقط هذه الصورة .. أنت تعرف نفسك.
وعلقت حلا على الصورة قائلة: مرحبا معتز .. من التقط هذه الصورة ؟ .. ليرد: شخص ما مميز جدا.
وتصدر اسم حلا شيحة
ومعز مسعود
بحث جوجل في مصر وسط محاولة الجمهور معرفة حقيقة الارتباط.