أول تعليق من عائض القرني على طلب محمد عبده من الفنان عايض القرني تغيير اسمه

الأحد، 13-11-2022
09:47 ص
علق الداعية عائض القرني
على ممازحة، الفنان محمد عبده
للفنان
عايض القرني،
حول تغيير اسمه، لتشابه مع اسم الداعية عائض القرني
، وذلك أثناء إحياء حفل فنان
العرب بموسم الرياض.
وقال الداعية عائض القرني
خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر :"
الفنان محمد عبده
صديق لي وسبق أن أنشد لي قصيدة: "لا إله إلّا الله"
ودعاني إلى منزله بجدّة وأكرمني، ويكفيني أنا وإيّاه والفنان
عايض القرني ؛ أننا
نشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول الله، وليس هناك إلّا الصداقة المتينة،
وثلاثتنا نجتمع في ثلاث: دين ووطن وقيادة".
ممازحة محمد عبده
للفنان
عايض
وكان الفنان محمد عبده
، مازح الفنان
عايض القرني أثناء مشاركته الغناء على
المسرح قائلا ، " ليش ما اخترت اسم فني غير عايض القرني .. لو غيرت اسمك تزعل
؟!" ، فأجابه القرني " اختار لي اسم طال عمرك .. مين أحسن من محمد عبده
يسميني ".
وتابع محمد عبده
، لا أنا أبغاك عايض القرني ، تعرف ليش " في بداية
دخولي الإذاعة وعمري 15 عام ، قالوا لازم تغير اسمك ، فأخبرتهم " هذه أوراقكم
وهذه إذاعتكم ولا أريد أغير اسمي أبداً ".
وأضاف ، علمت فيما بعد ، أنه في هذه الفترة كان هناك شيخ مٌفتي الديار
المصرية في عهد الملك فؤاد اسمه " الشيخ محمد عبده
" .
واستطرد قائلاً وهو يضحك " واليوم تتكرر " مٌشيرا إلى تشابه اسمه
باسم الداعية عائض القرني
، واختتم قائلا: " والله هو الذي يعلم المفسد من
المصلح ".
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