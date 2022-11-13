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أول تعليق من عائض القرني على طلب محمد عبده من الفنان عايض القرني تغيير اسمه

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عائض القرني
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الأحد، 13-11-2022 09:47 ص

علق الداعية عائض القرني على ممازحة، الفنان محمد عبده للفنان عايض القرني، حول تغيير اسمه، لتشابه مع اسم الداعية عائض القرني، وذلك أثناء إحياء حفل فنان العرب بموسم الرياض.

وقال الداعية عائض القرني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر :" الفنان محمد عبده صديق لي وسبق أن أنشد لي قصيدة: "لا إله إلّا الله" ودعاني إلى منزله بجدّة وأكرمني، ويكفيني أنا وإيّاه والفنان عايض القرني ؛ أننا نشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول الله، وليس هناك إلّا الصداقة المتينة، وثلاثتنا نجتمع في ثلاث: دين ووطن وقيادة".

ممازحة محمد عبده للفنان عايض
وكان الفنان محمد عبده ، مازح الفنان عايض القرني أثناء مشاركته الغناء على المسرح قائلا ، " ليش ما اخترت اسم فني غير عايض القرني .. لو غيرت اسمك تزعل ؟!" ، فأجابه القرني " اختار لي اسم طال عمرك .. مين أحسن من محمد عبده يسميني ".
وتابع محمد عبده ، لا أنا أبغاك عايض القرني ، تعرف ليش " في بداية دخولي الإذاعة وعمري 15 عام ، قالوا لازم تغير اسمك ، فأخبرتهم " هذه أوراقكم وهذه إذاعتكم ولا أريد أغير اسمي أبداً ".
وأضاف ، علمت فيما بعد ، أنه في هذه الفترة كان هناك شيخ مٌفتي الديار المصرية في عهد الملك فؤاد اسمه " الشيخ محمد عبده " .
واستطرد قائلاً وهو يضحك " واليوم تتكرر " مٌشيرا إلى تشابه اسمه باسم الداعية عائض القرني ، واختتم قائلا: " والله هو الذي يعلم المفسد من المصلح ".
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