الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 13:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مارين لوبان تهاجم بابا الفاتيكان: «اهتم بالكنيسة ودع صناديق الاقتراع»

أول تعليق من «الصجة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بهذا الأمر

شاهد.. عالم أزهري مشهور يطالب بقبول حكم الطواغيت والفراعنة والأجانب

بعد انتقاده.. محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

علامات مُبكرة يتجاهلها كثيرين تدل على الإصابة بالسرطان

هل تُسلم قطر الإخوان لمصر؟.. وزير الداخلية يتلقى اتصالًا من نظيره القطري

وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم طائرة بسيارة!

ADS
 

أول تعليق من «الصحة العالمية» بشأن النتائج الكارثية للقاح كورونا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 16-03-2021 11:56 ص متابعات _ أمينة عبد العال
أصدرت منظمة الصحة العالمية تصريحات عاجلة للدول بمواصلة استدام لقاح " أسترازينيكا " في حملات التطعيم ضد فيروس " كورونا " المستجد .
و قالت سمية سواميناتات ، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف :" لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا ، مضيفة إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الأحداث واللقاح ، ومشيرة إلي أنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر من المخاطر المرتبطة بمرض كوفيد-19 " .
جدير بالذكر أن بعض الدول علقت علي استخدام هذا اللقاح بسبب تعرّض أشخاص تلقّوه لتجلطات دموية.
 

إقرأ ايضا

رانيا يوسف و نزار الفارس

رانيا يوسف تفاجئ نزار الفارس بهذا الأمر

download

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم طائرة بسيارة!

Capture

فنانة شهيرة تطالب حكومة الكويت بحل مشكلة العنوسة بالشباب السوري

أخبار متعلقة

الإعلامي وائل الإبراشي

الكشف عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد اختفائه الطويل بسبب كورونا

1220202153757707168971

فنانة شهيرة: «لن أكذب عليكم.. كورونا يجعلني سعيدة»

ارشيفية

" الصحة العالمية": أخطر 9فيروسات تشكل خطرًا على البشرية

مريض السمنة

طبيب مريض السمنة المتوفي: قضاء وقدر وربنا عايز كده

دينا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ " دينا"

محمد منير

شاهد.. محمد منير :" إحنا غضبنا ربنا "