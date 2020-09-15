أول تعليق من أنغام على خبر زواجها

الثلاثاء، 15-09-2020
04:58 م
أحمد سالم
نفت المطربة أنغام، الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية عن زواج
ها للمرة الخامسة في تغريدة لها على تويتر.
وكتبت أنغام: «الأخبار المتداولة عني غير صحيحة.. رجاء للمواقع (المحترمة)عدم نشر أخبار عنة وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر».
وكانت شائعات قد انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بزواج
المطربة أنغام للمرة الخامسة من المايسترو هاني فرحات، وذلك بعد طلاقها من الموزع أحمد إبراهيم.
يذكر أن المطربة أنغام قد تزوجت من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها «عمر»، وفي عام 2004 تزوجت أنغام للمرة الثانية من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، لتنجب منه ابنها الثاني «عبدالرحمن»، ثم انفصلت عنه في عام 2007.
وفي عام 2011 تزوجت أنغام من الفنان أحمد عز إلا أنهما انفصلا في يناير 2012، وأخيرا تزوجت المطربة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم في عام 2019 واستمر الزواج
لمدة عام، حيث أعلنا الانفصال في مارس 2020.