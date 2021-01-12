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أول إصابة بفيروس " كورنا " بين الغوريلا

الغوريلا
الغوريلا
 
الثلاثاء، 12-01-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت حديقة سان دييجو إصابة 3 من الغوريلا بفيروس " كورونا" لتكون أول إصابات للرئيسيات من بين الحيوانات آخري غير المنك والنمور .
و صرح حاكم ولاية كاليفورنيا ،جافين نيوسوم ، أن اثنين من الغوريلا ثبتت إصابتهما بالفيروس و الغوريلا الثالثة ظهرت عليها الأعراض ، فيما أشارت المديرة التنفيذية لحديقة الحيوان ، ليزا بيترسون ، أن 8 غوريلات تعيش معها يعتقد أنها أصيبت هي الآخري و البعض منها بدأ في السعال ،حسبما نشرت وكالة "أسوشيتدبرس" .
و أشار المسئولين بالحديقة أن العدوى انتقلت إليهم من أحد الموظفين الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض ، والذي ثبتت لاحقا إصابته بالفيروس " ، لافتين إلي أن الغوريلا تبدو بحالة جيدة وهم مازالوا في الحجر الصحي ويأكلون ويشربون معا .

 

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