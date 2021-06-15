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بالتزامن مع اجتماع القاهرة رفيع المستوى الخامس

أهرامات الجيزة تستقبل رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية

رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية
رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية
Native
الثلاثاء، 15-06-2021 10:55 ص أمينة عبد العال
استقبلت منطقة أهرامات الجيزة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، وأعضاء الوفود المشاركة في اجتماع القاهرة رفيع المستوى الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، والمنعقد خلال الفترة من ١٢ حتى ١٦ يونيو الجاري.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والزيارات الهامة للترويج السياحي لمصر ومقاصدها السياحية والأثرية المتنوعة، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وقد استقبلهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة أثار أهرامات الجيزة واصطحبهم مفتشي المنطقة في جولة بالمنطقة وقدموا لهم شرحاً وافياً عن تاريخ بناء الأهرامات وتمثال أبو الهول.
وخلال الزيارة حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، كما أبدوا إعجابهم بالأهرامات وطريقة بناءها وطريقة نحت تمثال أبو الهول.


 

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