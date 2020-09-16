أنغام تعلن عن أولى حفلاتها بعد فيروس كورونا

الأربعاء، 16-09-2020
08:33 م
أحمد سالم
تستعد الفنانة أنغام، لإقامة حفل
ها الأول لايف بالقاهرة الجديدة، بعد فترة غياب طويلة بسبب فيروس كورونا، دون أن تكشف تفاصيل عن موعد الحفل
.
وقالت أنغام عبر حساب الرسمي بتويتر :"بعد غياب.. الحفل
الأول لأنغام على مسرح المنارة - القاهرة الجديدة.. قريبًا".
من ناحية أخرى تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل
غنائى فى جدة، بمناسبة اليوم الوطنى السعودى يوم 24 سبتمبر فى حفل
ضمن حفل
ات السعودية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، اليوم الوطني.
يذكر أن آخر أعمال أنغام، الفنية أغنية "بحبك وبرتاحلك" والتي قامت بتصويرها مؤخرًا على شكل الفيديو كليب في الساحل الشمالي، وهي من إخراج عادل جمال.