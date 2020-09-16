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أمطار رعدية و رياح خلال الأيام القادمة .. الأرصاد تحذر

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 16-09-2020 09:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذرت الهيئة العامة للأرصاد من تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة " الأربعاء و الخميس و الجمعة " ، حيث تظهر الشبورة المائية علي مناطق القاهرة والوجه البحري و السواحل الشمالية مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة حيث تمثل 84% علي القاهرة والوجه البحري و 88% علي السواحل الشمالية و 60% علي شمال الصعيد .
وتنشط الرياح علي جنوب سيناء وتصل سرعتها إلي 20 كيلو متر في الساعة كما تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية هناك بينما تكون الرياح معتدلة علي باقي المناطق وتكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

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