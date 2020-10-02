أمريكي يفوز بجائزتي يانصيب خلال 3شهور

الجمعة، 02-10-2020
05:27 م
فتحي مجدي
فاز رجل من ولاية أونتاريو الأمريكية بجائزتي يانصيب
في غضون ثلاثة أشهر فقط.
وقال نينوس بارشام
(39 عامًا) من برادفورد لمسؤولي شركة شركة أونتاريو لليانصيب والألعاب. إنه ربح 750 ألف دولار في سحب يونيو، إن الحظ ابتسم له مجددًا عندما حصل على جائزة كبرى بقيمة 750 ألف دولار في 17 سبتمبر.
وأضاف وفقًا لوكالة "يو بي آي": "هذا هو ثاني فوز كبير لي هذا العام"، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع الفوز بالجائزة الثانية قريبًا.
تابع: "عندما أدركت أنني فزت مرة أخرى، بدأت في الضحك. إنه أمر رائع وغير متوقع".