الأحد، 20-09-2020
12:37 م
عبد القادر وحيد- متابعات
في واقعة صادمة ومروعة، قام عريس بإطلاق النار
على نفسه حينما ألقت خطيبته الدبلة في وجهه، وهددته بإلغاء زفافهما.
وفي تفاصيل الواقعة قام العريس
بقتل نفسه بعيار
ناري في الرأس داخل منزله في منطقة كوه تشان بقرية نونج بلادوك؛ حيث عثرت الشرطة عليه
ملقى على الدرج غارقا في دمائه، ومسدسا من عيار 38 ملقى بجوار جثته.
وذكرت والدة العريس
أنها أسرعت قادمة من بانكوك
بعد أن اتصل يسأل عما إذا كان هناك مسدس في المنزل، وأخبرها بأن شجارا قويا وقع بينه
وبين خطيبته، وكانت حالته مخيفة، بحسب قولها.
وكان الاثنان يخططان للزواج، لكنها اختفت قبل
يومين من الزفاف
، ثم عادت وبدأت في جمع ملابسها، ما دفعه لإطلاق النار
على نفسه.