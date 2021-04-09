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ألقاها على الأرض.. مفاجأة بشأن دولارات محمد رمضان

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ألقاها على الأرض.. مفاجأة بشأن دولارات محمد رمضان

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ألقاها على الأرض.. مفاجأة بشأن دولارات محمد رمضان
 
الجمعة، 09-04-2021 05:11 م
كشف خبير مصرفي، مفاجأة عن دولارات محمد رمضان التي ألقاها على الأرض بشكل استفز الكثيرين عقب الحكم عليه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في قضية الطيار المفصول.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي السوداني، إن هذه الدولارات مزيفة.

وتابع أن النقود الدولارية التي ظهرت في مقطع فيديو للفنان والممثل محمد رمضان ملقاة في حمام السباحة "غير حقيقة ومقلدة"، بحسب "مصراوي".

وتابع أن هذا سيناريو لفيلم قصير يُعبر عن موقف أجاد فيه المخرج وكاتب السيناريو رفع درجة الاستفزاز المقصودة، ولقد ساعد في ذلك ظن الناس أن الدولارات المستخدمة هي دولارات أصلية ولكنها في الحقيقة هي أوراق بنكنوت مقلدة Fake Money or Funny .

وأشار إلى أن استخدام مثل هذه الأوراق، فى أحداث التصوير أمر طبيعي ومعروف، ولا تعرض مستخدمها لمخالفة القانون طالما لم تستخدم في التداول الخارجى .
 

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