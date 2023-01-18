أكثر 3 أبراج عصبية على الإطلاق.. ينفجرون ولا يتمالكون رد فعلهم

"العصبية" هي رد الفعل الأول عند الكثير من الأشخاص، عندما يتعرض هؤلاء إلى مشكلة أو مناقشة حادة مع شخص ما، وهناك بعض الأبراج التي تصنف كأكثر الأبراج عصبية على الإطلاق.

وفي هذه السطور نستعرض أبرز الأبراج عصبية في العالم وفقًا لما ذكر خبير الأبراج وعلم الفلك محمد صبحي.

الأسد

تتمتع شخصيات برج الأسد بالتملك والرغبة في السيطرة، وعند الوقوع في مشكلات، يسيطر عليهم الغضب لفترة طويلة جدًا وينفجرون أحيانًا بطريقة تجعلك تعتقد أنهم يبالغون في رد فعلهم.

الحمل

الحمل من الأبراج العصبية للغاية، كما أنه لا يستطيع التحكم في أعصابه، ويمكن أن يخسر الكثير من حوله بسبب ذلك، وأيضًا لديه مزاج سريع التقلب.

الحوت

مواليد الحوت لديهم مشاعر زائدة للغاية والعصبية تأتي من عاطفتهم، وقد يخسرون الكثير من حولهم بسبب عصبيتهم.

كان موقعي "astrosage" وtoday"، ذكرا الأبراج الأقل حظا في بداية عام 2023، كالتالي:

برج العقرب

تؤدي بعض المشاكل في عملك إلى حدوث صراع في المنزل، يمكنك دائمًا طلب المساعدة من الآخرين.

برج الحمل

تمر ببعض الخلافات مع شريكك، لذا عليك التحكم في انفعالاتك لكسب قلبه، واستقرار علاقتكما العاطفية.

برج الثور

يتدهور وضعك المالي، وذلك بسبب زيادة النفقات وقد تصبح أكثر عرضة للأزمات المالية.

برج الجوزاء

سيكون بداية هذا العام صعب على مولود هذا البرج صحيًا وماليًا، لأن كوكب( زحل) سيقترن بـ (كوكب الزهرة) في منزلك الثامن ، إضافة إلى سيتراجع كوكب المريخ في منزلك الثاني عشر.