أكاديمي بريطاني: النميمة تجعلك تعيش فترة أطول

السبت، 29-08-2020
06:11 م
فتحي مجدي
على الرغم من القول المأثور: "إذا لم يكن لديك شيء لطيف لتقوله، فلا تقل أي شيء على الإطلاق"، فنحن جميعًا نحب القليل من هز اللسان التافه.
وفقًا للبروفيسور روبن دنبار
، عالم النفس التطوري في جامعة أكسفورد: "تسمح لنا النميمة
بنقل المعلومات الحيوية حول من نثق به، وبالتالي مساعدتنا على الارتباط بالعائلة والأصدقاء. في عالم مليء بالتكنولوجيا، من الجيد أيضًا التحدث إلى شخص ما، بدلاً من التفاعل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية".
وبعيدًا عن الشعور بالذنب تجاه النميمة
يجب أن نتقبلها كجزء حيوي من الحياة. يمكن أن تساعدنا حتى على العيش لفترة أطول لأنه، من وجهة نظر تطورية، يعد حجم شبكتنا الاجتماعية أحد أهم العوامل في طول العمر
، حيث تساعد النميمة
في تعزيز الروابط وإقامة الروابط.
واكتشفت دراسة أجرتها الدكتورة جينيفر كول، عالمة النفس في جامعة مانشستر متروبوليتان، أنه في حين أن الناس لا يثقون في الأفراد الذين يثرثرون كثيرًا، فهم أيضًا حذرون من الأشخاص الذين لا يثرثرون كثيرًا، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وفقًا لبحثها، يعرف الأشخاص الذين يثرثرون أنهم يكسرون الحدود الاجتماعية وينتهكون خصوصية الآخرين، ولكن بما أن النميمة
تتضمن المشاركة والثقة، فإنها تشكل رابطًا وثيقًا.
فيما يُنظر إلى أولئك الذين لا يثرثرون بريبة لأنهم يُنظر إليهم على أنهم سريون أو من النوع الذي يكبح مشاعرهم الحقيقية.
هناك مدرسة فكرية تجادل بأن النميمة
مهمة جدًا في تكوين الروابط، ومن المحتمل أن تكون اللغة قد تطورت خصيصًا لتمكين الناس من القيام بذلك.
في علم الأحياء التطوري، يُعرف هذا باسم "نظرية القيل والقال". وفقًا للبروفيسور يوفال نوح هراري، مؤلف كتاب "Sapiens: A Brief History Of Human Human" (العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشري): "المهارات اللغوية الجديدة التي اكتسبها الإنسان الحديث منذ حوالي 70 ألف عام مكنتهم من النميمة
لساعات متتالية. كانت المعلومات الموثوقة حول من يمكن الوثوق به تعني أن العصابات الصغيرة يمكن أن تتوسع إلى نطاقات أكبر".
وأظهرت دراسات أخرى أن للنميمة فوائد اجتماعية مهمة، حيث يمكنها منع التنمر وتشجيع التعاون، وتساعد المجتمع على ضبط السلوك السيئ وتقليل مستويات التوتر في الفئات الاجتماعية.
عندما يتم استبعاد الأشخاص من المجموعة، فإنهم يتعلمون من التجربة ويصلحون سلوكهم. علاوة على ذلك، وجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيجان أن النميمة
تزيد من مستويات هرمون البروجسترون لدى النساء، وهو هرمون يساعد على تقليل مستويات التوتر والقلق.
وبينما نحب أن نصنّف القيل والقال على أنه "حديث نسائي"، فإن الرجال هم في الواقع أكثر من يثرثر. وجدت إحدى الدراسات أن الرجال يقضون 76 دقيقة في المتوسط يوميًا في النميمة
مع أصدقائهم أو زملائهم في العمل ، مقارنة بـ 52 دقيقة فقط للنساء.
لكن هناك فن للنميمة - توازن دقيق بين الاستمتاع باكتشاف تفاصيل حياة الناس، وبين الإفراط في اللعاب أو الفظاظة. هذا هو الفرق بين الثرثرة والشائعات السيئة التي قد تسبب الانزعاج أو الضيق.
وبالمثل، فإن كسر الثقة يمكن أن يكون له تكلفة إذا أدى إلى نتائج عكسية. ومع ذلك، نظرًا لأن النميمة
تبدو وكأنها موجودة طالما كان البشر قادرين على التحدث، فهي موجودة لتبقى وسنجد طريقة للانغماس فيها.