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أفضل 3 مطابخ في العالم.. تعرف علي الدول المحظوظة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 22-12-2020 02:46 م متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت بعض المطاعم من تحقيق شهرة واسعة علي مستوي العالم و أصبحت أطباقها شائعة حول العالم .
وأكد الخبراء أن هناك حقيقة مهمة هي المعيار للمفاضلة بين المطابخ وهو مدي احتواء الوجبات علي عناصر مغذية ومفيدة وعدم التسبب بمشاكل صحية سواء علي المدى القصير أو المدى البعيد ، حسبما نشر موقع " هيلث لاين " .
وحسب الموقع فإن أفضل مطعم هو المطبخ اليوناني لأنه يحتوي علي أغلب العناصر الموجودة في الحمية المتوسطية ، وهذا النظام يعود إلي سكان جزيرة كريت اليونانية لذلك يتمتع أهلها بمعدل حياة مرتفع وهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ، لاعتماده بصفة أساسية علي زيت الزيتون و الزبادي و الفواكه والخضروات الطازجة والثوم و المكسرات .
وثاني أفضل مطبخ في العالم هو المطبخ الياباني و بسببه تمتاز جزيرة أوكيناوا بواحد من أقل معدلات الأمراض المزمنة في العالم و يمتد عمر السكان في العالم إلي مدة طويلة مقارنة بباقي سكان العالم و هو يمتاز بالتركيز علي الخضروات و الفاكهة ومأكولات البحر وطريقة تحضير صحية من خلال البخار أو القلي بشكل خفيف ، و لكنه الغير صحي في المطبخ الياباني هو الأرز وطريقة تحضير المكرونة و الإكثار من الزيت فيها .
ويحتل المطبخ المكسيكي المركز الثالث فهو يعتمد علي الحبوب والفواكه وهو غني بالألياف وتعتبر وجبة " البوريتو " من أهم الخيارات في المطبخ المكسيكي لاحتوائها علي حبوب مثل الفاصوليا إلي جانب الأفوكادو و الأرز .
 

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