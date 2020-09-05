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أغلى دولار في العالم .. 10 ملايين دولار ومعروض للبيع بالمزاد

ارشيفية
أغلي دولار في العالم
 
السبت، 05-09-2020 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
يبدأ في الثامن من أكتوبر المقبل مزاد علني سيطرح فيه نسخة من الدولار الفضي المسكوك عام 1794 والذي يعتبر ذا قيمة هائلة لعلماء العملات وهواة جمعها.
وتم بيع الدولار عام 2013 مقابل 10 ملايين دولار ويتوقع أن يسجل سعره رقما قياسيا جديدا، حسبما نشرت "سبوتنيك".
وسجل علي الدولار وجه امرأة ذات شعر منسدل تشبه آلهة يونانية قديمة وهي تمثل الحرية، وهي تعتبر أول عملة معدنية تم سكها في الولايات المتحدة وقيل أن الرئيس جورج واشنطن نفسه مسكها بيده.
جدير بالذكر أنه تم إصدار مجموعة 1758 قطعة نقدية من هذا النوع ولم يبق منها في المتناول سوى 130 قطعة حتي يومنا ولم تكن تلك العملات مخصصة لعامة الناس بل يتم توزيعها على أعضاء الكونجرس والمواطنين البارزين .

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