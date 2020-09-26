أعلى معدل رسوب لتلاميذ المرحلة المتوسطة

السبت، 26-09-2020
02:41 م
متابعات- أمينة عبد العال
سجلت الجزائر
أعلى معدل رسوب
في امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام" ، حيث بلغ عدد التلاميذ الراسبين 100 ألف طالب رغم خفض معدل النجاح
إلي 9 من 20 .
وأعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر
عن نتائج امتحان
نهاية التعليم المتوسط للموسم الدراسي 2019-2020، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 90.61%،
فيما وصل عدد الراسبين إلى 113 ألفا و622 تلميذا، حسبما نشرت روسيا اليوم.
وتعد نسبة النجاح هذه هي الأعلى منذ سنوات، ويرجع الأمر إلى
تخفيض معدل الانتقال من 10 إلى 9 من 20، وقد تقدم أكثر
من 699 ألف طالب لإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط على المستوى الوطني في الفترة
الممتدة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وبلغ عدد الطالبين المعنيين بالدورة الاختيارية
798645 موزعين على 2556 مركزا.
جدير بالذكر أن الوزير الأول عبد العزيز جراد، "وبعد استشارة
مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوصى في يونيو الماضي بجعل شهادة التعليم المتوسط
اختيارية بالنسبة للتلاميذ ولم تعد شهادة ضرورية
للانتقال إلى مستوى أعلى، حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصلين الأول والثاني،
على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20، إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل
9 من 20 اجتياز الامتحان الذي سيحتسب معدله في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى
، أما بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، فشهادة التعليم المتوسط تعد إجبارية بصفتها
الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عال".