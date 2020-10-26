الإثنين، 26-10-2020
02:10 م
المصريون
يعتبر
الهالوين
«عيد القيديسين» احتفال معروف عالميا وهو يوافق يوم 31 اكتوبر من كل عام،
وعلى الرغم إنه إحتفال غربي إلا إنه بدأ ينتشر في مصر بشكل كبير، وأصبح كثيرون
يحتفلون به.
وكشف
استشاري التغذية دكتور محمد حلمي، عن فوائد قرع العسل
المذهلة للصحة العامة وجمال
البشرة والتي تتمثل في الآتي:
- ينشط
عمل الكبد، وخصوصاً فيما يختص بإنتاج المادة الصفراء في الكبد، وهي المادّة التي
تساعد على هضم الدهون
-علاج
الامساك المزمة حيث تعتبر أفضل مليّن للمعدة لما فيها من محفزات خاصة للمعدة، كما
يوجد فيها مادةً اسمها Melonemetin وهي بمثابة مانع للأمساك وملين للأمعاء.
-علاج
للصداع وخصوصاً الصداع النصفي (الشقيقة).
- تمنع
تصلب الشرايين، لأنّها تقوم بتقليل الكولسترول الضار في دم الإنسان وتعتبر مادةٌ
فعاله ضد الأكسدة.
- تفيد
في عملية تنظيم ضغط الدم لانها تعمل عمل مدر البول.
- تفتت
حصى المسالك البولية، وحصى الكلى وهي من أفضل منشطات ومحفزات الكلى للقيام بعملها
على أكمل وجه.
- مفيدة
جداً في تقوية مناعة جسم الإنسان لما تحتويه من فيتمامين ج.
- تعمل
على تهدئة أعصاب الإنسان.
- طرد
الدود من معدة وأمعاء الإنسان.
- مفيد
للبشرة وتأخير تجاعيد البشرة والشيخوخة لما تحتويه هذه النبتة من فيتامين ج
وفيتامين هـ.