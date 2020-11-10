الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرارات مفاجئة من الملك سلمان.. تعديل نظام خدمة الضباط والأفراد

أحمد حسن ينشر صورة كؤوس أمم إفريقيا لهذا السبب

الدولار يواصل النزيف.. تراجع حاد للعملة الخضراء أمام الجنيه

الصحة تعلق على نقص أدوية "كورونا"

خصم لأبناء محافظتها.. تفاصيل مثيرة عن «فتاة الفيوم» الإباحية

بعد عزل مرتضى منصور.. رحيل ثلاثي الزمالك عن الفريق

«كبار العلماء» في السعودية تصدر بيانًا مفاجئًا عن الإخوان

مستشار بن زايد يفجر مفاجأة صادمة عن عدم رحيل "ترامب"

غرامة ضخمة بحق نجم الدوري السعودي

بعد وفاته.. مذيعة الجزيرة تفاجئ أسرة "عريقات" بهذا الأمر

ADS
 

أعراض الإجهاد النفسي والكوارث التي يؤدي إليها

الصداع النصفي
صداع
 
الثلاثاء، 10-11-2020 08:43 م أحمد سالم
الإجهاد النفسي لديه القدرة على التأثير سلبًا على حياتنا، ويمكن أن يسبب حالات جسدية ، مثل الصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي واضطرابات النوم، ويمكن أن يسبب أيضًا ضغوطًا نفسية وعاطفية ، بما في ذلك الارتباك والقلق والاكتئاب.

وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية ، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن غير المعالج ، أو الإجهاد المستمر والذي يستمر لفترة طويلة من الزمن ، إلى ارتفاع ضغط الدم أو ضعف جهاز المناعة.

وهناك فرق بين الضغوطات والتوتر الفعلي، والإجهاد يمكن أن يكون شخص أو مكان، أو الوضع الذي يسبب لك التوتر، الإجهاد هو الاستجابة الفعلية لواحد أو مجموعة من هذه الضغوطات.

هناك عدد من المواقف التي يمكن أن تسبب التوتر مثل:

صراعات العلاقة في المنزل
مسؤوليات العمل الجديدة أو المتزايدة
مطالب متزايدة
ضغوط مالية
فقدان احد افراد اسرته
مشاكل صحية
الانتقال إلى مكان جديد
التعرض لحادث صادم أو أكثر ، مثل حادث سيارة أو جريمة عنيفة
 

إقرأ ايضا

عبلة كامل

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

Capture

شاهد.. جوهرة تستعرض أنوثتها بالمايوه على شاطئ البحر

شتعال محرك طائرة ركاب إيرانية

شاهد.. اشتعال محرك طائرة ركاب إيرانية في الجو