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أطعمة ينصح الأطباء بتناولها بعد أخذ لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا
 
الجمعة، 05-03-2021 01:10 م المصريون
يشعر كثير من الناس بعد أخذ لقاح كورونا بعدم ارتياح بسبب الآثار الجانبية المصاحبة للقاح، مثل الحمى والقشعريرة والتعب وألم الذراع.

والشعور بهذه الأعراض طبيعي، لأنها تعني أن جهازك المناعي يعمل، ويحاول طرد الجسم الغريب (الفيروس" الذي دخل جسمك.

لذلك، وحسب خبراء صحة، فإن تناول الأطعمة المعززة للمناعة والمرطبة للجسم مهم لتخفيف هذه الأعراض.

هذه قائمة بأهم الأطعمة التي ينصح الأطباء بتناولها بعد أخذ لقاح كورونا، حسب موقع "إيت ذيس" الطبي.

الحساء

من الأطعمة الرائعة المضادة للالتهابات خصوصا إذا كان معدا مع اللفت، الفاصوليا، العدس، البطاطس أو البروكلي.

الخضروات
مثل السبانخ والكرنب واللفت فهي تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مقاومة الالتهابات. ويفضل طهي هذه الخضروات لأن ذلك يسهل عملية الامتصاص.

الثوم والبصل
غنيان بالمعززات الحيوية (بريبيوتيك) التي تساعد في  تغذية البكتريا النافعة في الإمعاء وهذه بدورها تقوي المناعة.

في القائمة أيضا الشاي الأخضر (يحمي الخلايا من التلف)، والسالمون (يحتوي على دهون أوميغا 3  التي تقلل الالتهاب)، والكركم والتوت.

في المقابل، ينُصح بالابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من الالتهابات مثل الدقيق المكرر والزيوت النباتية ومنتجات الألبان والمُحليات الصناعية.
 

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