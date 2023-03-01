أطعمة يجب على كل رجل تناولها والحفاظ عليها يوميًا





كشفت هيئة حماية المستهلك الروسية أنه لكي يبقى الرجل قويا ويتمتع بصحة جيدة عليه اتباع نظام غذائي محدد.

ووفقا للمكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك الروسية، فإن السعرات الحرارية التي يستهلكها الرجل يجب أن تتوافق مع كمية الطاقة التي يحتاجها في اليوم، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وجاء في بيان المكتب: "يجب تناول ما لا يقل عن ثلاث وجبات طعام في اليوم ولكن باعتدال، وعدم تناول الطعام قبل النوم. والشيء المهم يجب أن تكون الأطعمة متنوعة قدر الإمكان".

ويضيف: كما يجب استبعاد أو التقليل جدا من تناول الوجبات السريعة واللحوم المدخنة والحلويات وخبز العجين المخمر والحليب الكامل الدسم في النظام الغذائي.

و يشير المكتب إلى أن من المهم بالنسبة للرجال تناول اللحوم، لأنها تحتوي على البروتين الذي يعتبر مادة بناء للجسم.

ووفقا لهيئة حماية المستهلك: "من الأفضل طهي اللحوم على شكل قطع كبيرة- مسلوقة أو مشوية، حيث يكفي تناولها 3-4 مرات في الأسبوع. أما كبار السن من الرجال فعليهم تناولها مرات أقل".

وتضيف يمكن الحصول على البروتين من منتجات أخرى مثل البقوليات والبيض والمكسرات والفطر.