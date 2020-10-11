أطعمة لن تتخيلي كيف تخلصك من وزنك بسرعة

استعرض بعض خبراء التغذية بعض الأطعمة التي تعمل علي إنقاص الوزن دون اللجوء إلي إجراءات صارمة في مجال الأغذية بسرعة.

ومن أهم هذه الأغذية الخيار الطازج لاحتوائه علي نسبة كبيرة من الماء و الألياف الغذائية ، مما يجعل الإنسان يشعر بالشبع عند تناولها إلي جانب أنها تعمل علي حرق الدهون كما أنه قليل السعرات الحرارية .

يعتبر البروكلي أيضا من الخضروات التي لها قيمة غذائية عالية وهو يسرع عملية التمثيل الغذائي و الدورة الدموية كما أنه يحتوي علي كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساعد علي الشعور بالشبع وحرق الدهون .

كما أن رقائق الشوفان مفيدة جدا لإنقاص الوزن فهي غنية بالألياف والتي تشعرك بالشبع عند تناولها مما يقلل الشهية ومن الممكن أن تتناولها مع الزبادي قليل الدسم وهي أيضا تعمل علي تطهير الأمعاء .

