أطعمة غنية بالبروتين ويحتاج إليها الجسم.. تعرف عليها

الأربعاء، 30-12-2020
02:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر البروتين
من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم و تعتبر مفتاح
الصحة والرشاقة والمحافظة علي قوة الجسم .
و البروتين
يحتاج إليه الكبار والصغار علي حد سواء فهو يعتبر اللبنات
الأساسية للأعضاء والعضلات والجلد والهرمونات ، ويحتاج الجسم يوميا علي الأقل إلي
45 جرام من البروتين
للنساء و 56 جرام للرجال ، حسبما نشر موقع " هيلث لاين
" .
ومن أهم الأطعمة التي تحتوي علي البروتين
:
اللحم
البقري غني بالبروتين
بالإضافة إلي نسبة عالية من الحديد وفيتامين ب
12 و كل 85 جرام بروتين يوجد 25 جرام بروتين و 186 سعر حراري .
صدور الدجاج
وتعتبر من أشهر الأطعمة الغنية بالبروتين
و الصدر الواحد يحتوي
علي 53 جرام و 284 سعر حراري .
الحليب يحتوي علي غالبية العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم وكوب
واحد منه يحتوي علي 149 سعر حراري و 8 جرامات من البروتين
.
البيض
يعتبر مصدر هام بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية و مضادات
الأكسدة ويحتوي علي 78 سعر حراري و 6 جرام من البروتين
.
اللوز
غني بالعناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الألياف و المغنسيوم و
يحتوي علي 6 جرام من البروتين
و 164 سعر حراري لكل 28 جرام منه .