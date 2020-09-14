الإثنين 14 سبتمبر 2020
توقيت مصر 15:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أطعمة تمنحك فيتامين يمنع تلف الأعصاب لمرضي السكر

شاهد.. حملة لإطعام قطط الشوارع في السعودية

مدافع سوبر على رادار الأهلى

اتصالات هاتفية للعناني مع نظيريه السوداني والسعودي

كيف يتكاثر فيروس كورونا؟.. علماء يتوصلون لتفاصيل مثيرة

ريال مدريد يعرض نجمه للبيع

سقارة تستقبل أول فوج سياحي من فرنسا

بعد شهر من الحريق.. 6 جثث مجهولة الهوية في انفجار مرفأ لبنان

العفو الدولية : " أفكاري " كان له مستقبل واعد

محافظ الإسكندرية عن مخالفات البناء : حبسنا الحوت الكبير

أطعمة تمنح مرضي السكر فيتامين يمنع تلف الأعصاب

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 14-09-2020 02:45 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر فيتامين ب 12 من الفيتامينات الهامة لمرضي السكري لأنه بتناوله يجنب الإصابة بتلف الأعصاب الذي لا رجعة فيه .
و الاكتشاف المبكر لنقص الفيتامين تم من خلال الفحص الروتيني لمرضي السكر من النوع الثاني خاصة المعالجين بالميتفورمين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتلف عصبي مؤلم وغير قابل للعلاج .
وفيتامين ب 12 لا ينتجه الجسم بشكل طبيعي وهو قابل للذوبان في الماء وضروري للعديد من الوظائف في الجسم فهو يحافظ علي صحة الأعصاب و يدعم وظائف المخ الطبيعية وينتج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء  ويمكن الحصول عليه من هذه المصادر :
اللحوم والحبوب  و سمك التونة و سمك السلمون  ومنتجات الألبان و البيض .

إقرأ ايضا

52997023_303

كيف يتكاثر فيروس كورونا؟.. علماء يتوصلون لتفاصيل مثيرة

قطط الشوارع

شاهد.. حملة لإطعام قطط الشوارع في السعودية

وزير السياحة

اتصالات هاتفية للعناني مع نظيريه السوداني والسعودي

أخبار متعلقة

images

رائحة فمك كريهة؟.. احذر فأنت مصاب بهذا المرض الخطير

ارشيفية

4 طرق لحفظ البيض في الثلاجة بطريقة صحيحة

ارشيفية

احذر.. تنميل الفم أول علامة لهذا المرض الخطير

ارشيفية

أحذر.. هذه أسباب زيادة وزنك بصورة مفاجئة