أطعمة تمنح مرضي السكر فيتامين يمنع تلف الأعصاب

الإثنين، 14-09-2020
02:45 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر فيتامين ب 12
من الفيتامينات الهامة لمرضي السكر
ي لأنه بتناوله يجنب
الإصابة بتلف الأعصاب الذي لا رجعة فيه .
و الاكتشاف المبكر لنقص الفيتامين تم من خلال الفحص الروتيني لمرضي السكر
من النوع الثاني خاصة المعالجين بالميتفورمين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتلف
عصبي مؤلم وغير قابل للعلاج .
وفيتامين ب 12
لا ينتجه الجسم بشكل طبيعي وهو قابل للذوبان في الماء وضروري
للعديد من الوظائف في الجسم فهو يحافظ علي صحة الأعصاب و يدعم وظائف المخ الطبيعية
وينتج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ويمكن الحصول عليه من هذه المصادر :
اللحوم
والحبوب و سمك التونة
و سمك
السلمون
ومنتجات الألبان و البيض
.