السبت، 14-11-2020
02:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد
خبراء التغذية أن تناول الأطعمة التي تحتوي علي مضادات الأكسدة تقي الإنسان من
الإصابة ببعض الأمراض السرطانية ومن بينها سرطان الثدي .
ومن
أهم هذه الأطعمة..
"
الكرنب
" لاحتوائه على فيتامينات ومعادن
مغذية ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، مما يساعد على الوقاية من الإصابة بارتفاع
الكوليسترول وضغط الدم، فضلًا عن مكافحة الشيخوخة
.
الأسماك الدهنية ، حيث تحتوي على نسبة عالية من الأحماض
الدهنية مثل الأوميجا 3، فضلًا عن عناها بفيتامين د، والذي تعتبر أشعة الشمس من أبرز
مصادره، إضافة إلى البيض والأطعمة المدعمة.
البقوليات
من الأطعمة الغنية بحمض الفوليك الذي ينصح الأطباء به للنساء الحوامل، لأنه يحافظ على
تكون الجنين، ويحمي من العيوب الخلقية.
تناول
البروكلي، مفيد للنساء، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من أمراض السرطان المتعددة،
بجانب احتوائها على نسب عالية من السلفورافان، وهو أحد مضادات الأكسدة، التي تحارب
الشوارد الحرة.