السبت 12 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إلهام شاهين تعلن تراجعها عن الاعتزال وتكشف السبب

أطعمة تحميك من الزهايمر.. تعرف عليها

ملياردير روسي يهدد بحرق 600 مليون دولار لهذا السبب الغريب

روسيا تخلد تمساح هتلر.. بعد نجاته من الحرب العالمية

صور.. الرئيس يفاجئ عروسين في شمال سيناء يوم «الصباحية»

رد ناري من ميدو على هجوم جماهير الزمالك بسبب «الخطيب»

حسين فهمي: تعرضت للتحرش داخل الأسانسير ومش ببوس الست الطويلة

انفجار قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي

شاهد/ يفاجئ زوجته بسر صادم أخفاه عنها 6 سنوات على الهواء

صدمة في السعودية.. يقتل والده بطريقة بشعة

ADS
 

أطعمة تحميك من الزهايمر.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 12-12-2020 02:48 م متابعات- أمينة عبد العال
انتشر مرض الزهايمر في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة ، وكشفت العديد من الدراسات الحديثة عن بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي علي مادة " الفلافونول " وتحمي الإنسان من خطر الإصابة بالخرف أو الزهايمر .
و هذه المادة مادة مضادة للأكسدة ومعروفة بفوائدها الصحية العديدة مثل تقليل مخاطر أشعة الشمس و تحسين البشرة و تحفيز ضخ الدم إلي الدماغ ، حسبما نشر موقع " نيوز ميديكال " .
ومن أهم هذه الأطعمة والمشروبات : الكمثري و زيت الزيتون و صلصة الطماطم والشاي و السبانخ و الكاكاو و الشوكلاتة الداكنة .
 

إقرأ ايضا

unnamed

حسين فهمي: تعرضت للتحرش داخل الأسانسير ومش ببوس الست الطويلة

1

شاهد/ يفاجئ زوجته بسر صادم أخفاه عنها 6 سنوات على الهواء

841

فنان شهير يعلن اعتزال التمثيل بشكل مفاجيء

أخبار متعلقة

ارشيفية

4 فواكه ترفع مستوي السكر في الدم .. أحذرها