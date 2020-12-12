أطعمة تحميك من الزهايمر.. تعرف عليها

السبت، 12-12-2020
02:48 م
متابعات- أمينة عبد العال
انتشر مرض الزهايمر
في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة ، وكشفت العديد من
الدراسات الحديثة عن بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي علي مادة "
الفلافونول " وتحمي الإنسان من خطر الإصابة بالخرف
أو الزهايمر
.
و هذه المادة مادة مضادة للأكسدة ومعروفة بفوائدها الصحية العديدة مثل
تقليل مخاطر أشعة الشمس و تحسين البشرة و تحفيز ضخ الدم إلي الدماغ ، حسبما نشر
موقع " نيوز ميديكال " .
ومن أهم هذه الأطعمة والمشروبات : الكمثري
و زيت الزيتون
و صلصة
الطماطم
والشاي و السبانخ و الكاكاو و الشوكلاتة الداكنة .