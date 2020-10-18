الأحد، 18-10-2020
02:43 م
متابعات- أمينة عبد العال
كشف علماء من معهد كارولينسكا في السويد إلي أن الحالة الحادة من مرض
" كوفيد_19
" لها علاقة بالشعر علي الظهر .
ولفتت الدراسة إلي أن وجود شهر كثيف بالظهر يشير إلي وجود جينات في
الحمض النووي قادمة من إنسان نياندرتال " إنسان بدائي انقرض في أوربا قبل نحو
24 ألف سنة " .
وحسب الإحصائيات فإن ما يقرب من 16% من الأوربيين لديهم هذا النمط الجيني ،
حيث تمكن العلماء من العثور علي جينات عائدة من " نياندرتال " تزيد من احتمالية
حصول عاصفة خلوية أو متلازمة الجهاز التنفسي الحادة لدي الأشخاص الذين يصابون
بفيروس " كورونا
" .