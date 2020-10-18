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أطباء يكشفون العلاقة بين شعر الظهر و "كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 18-10-2020 02:43 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف علماء من معهد كارولينسكا في السويد إلي أن الحالة الحادة من مرض " كوفيد_19 " لها علاقة بالشعر علي الظهر .
ولفتت الدراسة إلي   أن وجود شهر كثيف بالظهر يشير إلي وجود جينات في الحمض النووي قادمة من إنسان نياندرتال " إنسان بدائي انقرض في أوربا قبل نحو 24 ألف سنة " .
وحسب الإحصائيات فإن ما يقرب من 16% من الأوربيين لديهم هذا النمط الجيني ، حيث تمكن العلماء من العثور علي جينات عائدة من " نياندرتال " تزيد من احتمالية حصول عاصفة خلوية أو متلازمة الجهاز التنفسي الحادة لدي الأشخاص الذين يصابون بفيروس " كورونا " .
 

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