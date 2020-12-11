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أطباء : هذه الفئة لها الأولوية في الحصول علي تطعيم " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 11-12-2020 02:04 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد باحثون صانعون السياسات علي إعطاء الأولوية للتطعيم ضد فيروس " كورونا" المستجد للأفراد المصابين بمرض السكر لأن هؤلاء الأشخاص بمجرد إصابتهم بالفيروس سيكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير أو يحتاجون إلي دخول المستشفي بمعدل 3 أضعاف مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكر .
و أشارت الدراسات السابقة إلي أن مرض السكر من النوع الثاني معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة ويتم نقلهم إلي المستشفي في حال إصابتهم بفيروس " كورونا " المستجد ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و قال الدكتور جوستين جريجوري الأستاذ في المركز الطبي التابع لجامعة فاندربيلت في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية  :" تدعم البيانات التي جمعناها إعطاء الأولوية في التطعيم للأفراد المصابين بمرض السكري من النمط الأول أو الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الثاني جنبا إلي جنب مع الحالات الطبية الأخرى عالية الخطورة مثل أمراض القلب  أو الرئة " .
 وأضاف في ورقة بحثية نشرت في عدد ديسمبر في مجلة " الرعاية الطبية لمرض السكر " الصادرة عن الجمعية الأمريكية لمرضي السكر :"
يجب علينا جميعا أن نغسل أيدينا ونبتعد مسافة ستة أقدام (حوالي 182 سم)، ويجب أن نكون حريصين على الحد من الوقت الذي نقضيه مع الأشخاص خارج أسرتنا، وأعتقد أن الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع الأول بحاجة إلى أن يكونوا أكثر اجتهادا في القيام بذلك يوما بعد يوم".
 

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