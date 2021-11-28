أصالة توجه رسالة مفاجئة إلي طليقها

الأحد، 28-11-2021
08:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجهت الفنانة السورية
أصالة
نصري رسالة مؤثرة إلي طليقها المخرج طارق العريان
.
وقالت الفنانة أصالة
في رسالتها إلي زوجها السابق المخرج طارق العريان
أبو آدم وعلي أقوله خد بالك من الأولاد
أكثر وأعطيهم من وقتك أكتر شوي، يمكن هو بمرحلة انتقالية تجعله مقصرا في بعض الواجبات".
و قالت أصالة
عن
زوجها الأول أيمن الذهبي ووالد ابنيها شام وخالد، أن لديه قلب طيب وتربطها علاقة طيبة بأهله
ووالدته كانت بمثابة والدتها، لافتة إلي أنهم ارتبطا في سن صغير.
جدير
بالذكر أن أصالة
انفصلت عن طارق العريان
في 2020، وتزوجت من الشاعر العراقي فايق
حسن، ووصفته بأنه حنون و كريم وشجاع