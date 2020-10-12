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أسرار حول إلغاء حفل "سعد لمجرد" في مصر

سعد المجرد
سعد المجرد
 
الإثنين، 12-10-2020 10:20 م المصريون
حالة من النفور انتابت الشعب المصري بمجرد إعلان صفحة "كايرو شو" عن إقامة حفل للمطرب المغربي "سعد لمجرد"، حيث انهالت التعليقات الرافضة لتواجده في مصر مبررين رفضهم بإتهامه بإغتصاب أكثر من فتاة من قبل، وقد تم تدشين العديد من الصفحات والمنشورات بدعوات لمقاطعة الحفل.
وبعدما وجدت إدارة "كايرو شو" هذا الهجوم قاموا على الفور بمسح كل التعليقات المسيئة وبعدها تم مسح المنشور الدعائي للحفل، حتى صفحة " تكتس مارشيه" لحجز تذاكر الحفل تم إزالة ايقونة حجز الحفل .
وبينت مصادر إن ادارة مسرح "كايرو شو" قاموا بالفعل بإلغاء الحفل إحتراما لرغبة الجمهور.
وبمجرد إعلان الخبر أصبح سعد لمجرد في مقدمة محركات البحث، ووجه كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لمستضيفي ومنفذي الحفل، إيمانًا منهم بوجوب منع لمجرد من إقامة أي حفل في مصر على خلفية اتهامه في 3 قضايا إغتصاب وروايات باعتداءات جنسية متداولة.
والجدير بالذكر إن هناك فنانات شاركوا في الحملات المضادة للحفل مصل الفنانة ميان السيد والفنانة عايدة الكاشف.
 

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