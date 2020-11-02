الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 08:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا فوق سن الـ35

وزيرة الصحة : الإصابات بفيروس كورونا قد تزيد في الشتاء لهذا السبب

الصحة : ربات البيوت الأعلى إصابة بكورونا والفلاحون الأقل عرضة للفيروس

تعرف علي شروط الحصول علي وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

وزير المالية: التعليم والصحة بحاجة إلى إنفاق ضخم

الإبراشي: كورونا عطلت العالم ولم توقف المشروعات القومية بمصر

وزير التعليم: نسبة الإصابة بكورونا في المدارس 2 في المليون

دقيقة ذعر.. شاهد لحظة وقوع حادث البدرشين المروع

بـ939 جنيه.. أسعار الذهب اليوم

ADS
 

أديب يعلق على واقعة "طفل المرور": الواد دا لازم يتظبط

عمرو أديب
أديب يعلق على واقعة "طفل المرور": الواد دا لازم يتظبط
 
الإثنين، 02-11-2020 07:41 ص أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - أنه لابد من إعادة تأهيل طفل المرور بعد الواقعة التي قام بها.

وقال في برنامجه: الواد دا لازم يتظبط لمصلحته ولمصلحة أبوه وأمه.

وتابع أديب أن هناك الكثيرون من القضاه والضباط والشخصيات العامة يخشون أن يظهروا بمظهر استغلال وظيفتهم، حيث يقسون على أطفالهم حتى لا يرتكبون أي واقعة أو فعل يخالف القانون، مؤكداً: "هي دي أصول التربية".

وبقول للمصريين أن ماقام به وكيل النيابة او وزارة الداخلية في حدود القانون، لافتاً الى هناك الكثير من جرائم الاحداث لا يوجد مجال للعمل فيها.
 

إقرأ ايضا

طفل المرور

طفل المرور في أول ظهور له: بوست على راس أمين الشرطة .. وأنا معترف بغلطي

طفل المرور

تعليق ناري من نادي قضاة مصر على واقعة " طفل المرور "

123242522_289640355512902_5607307455464827392_n

شاهد.. تقييم إطلالات "يسرا" خلال فعاليات مهرجان الجونة

أخبار متعلقة

طفل المرور

تعليق ناري من نادي قضاة مصر على واقعة " طفل المرور "

عمرو أديب

عمرو أديب يحذر من مقاطعة المنتجات الفرنسية: مش عايزين نضرب نفسنا بالنار في رجلينا

عمرو أديب

تعرف على حلم مرعب يطارد عمرو أديب لمدة شهر كامل .. فما تفاصيله؟

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف سرا لا يعرفه الكثيرون عن عمرو دياب

عمرو أديب

عمرو أديب يكشف عن رد فعل قناة الجزيرة بعد تسريب إيميلات هيلاري كلينتون