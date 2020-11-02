الإثنين، 02-11-2020
07:41 ص
أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي عمرو أديب
- مقدم برنامج "الحكاية
" - أنه لابد من إعادة تأهيل طفل المرور
بعد الواقعة التي قام بها.
وقال في برنامجه: الواد دا لازم يتظبط لمصلحته ولمصلحة أبوه وأمه.
وتابع أديب أن هناك الكثيرون من القضاه والضباط والشخصيات العامة يخشون
أن يظهروا بمظهر استغلال وظيفتهم، حيث يقسون على أطفالهم حتى لا يرتكبون أي
واقعة أو فعل يخالف القانون، مؤكداً: "هي دي أصول التربية".
وبقول للمصريين أن ماقام به وكيل النيابة او وزارة الداخلية في حدود
القانون، لافتاً الى هناك الكثير من جرائم الاحداث لا يوجد مجال للعمل
فيها.