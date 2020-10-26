أحمد الفيشاوي يتقدم ببلاغ بسبب ملابس ابنته العارية

الإثنين، 26-10-2020
03:36 م
محمد فضل
تقدم الفنان أحمد الفيشاوي
، بشكوى إلى النيابة العامة، ضد
طليقته هند الحناوي، يتهمها بتعريض ابنته للخطر بسبب ظهورها بملابس مكشوفة تظهر
جسدها.
فيما أحالت النيابة العامة هند الحناوي لجلسة محاكمة جنائية
عاجلة، حيث جاء قرار النيابة ، بعد أن تقدم الفيشاوي عن طريق محاميته سناء لحظي
ببلاغ
للنيابة العامة ضد الحناوي يتهمها فيه بأنها غير أمينة على تربية ابنتهما
مما عرضها للخطر وفقا للمواد ٢، ٩٦، من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وذلك بعد أن
ظهرت لينا مع والدتها في الاحتفال بعيد ميلادها السادس عشر، بملابس مكشوفة.
هذا وكانت أصدرت محكمة مصرية مؤخراً حكماً جديداً يقضي بقبول
إستئناف الفيشاوي على حكم حبسه عاماً واحداً الذي كان صدر سابقاً بتهمة إمتناعه عن
دفع نفقة إبنته وتكاليف دراستها وبراءته من هذه التهمة.