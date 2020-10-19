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أحمد الفيشاوي: «قمر14» حال دون صدور «نمبر2» حتى الآن

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أحمد الفيشاوي
 
الإثنين، 19-10-2020 03:20 م محمد فضل- متابعات

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الاثنين، عن سبب تأخر طرح أغنيته المصورة الجديدة "نمبر 2"، التي يهاجم فيها الفنان محمد رمضان، وكان مقررا طرحها الشهر الماضي، رغم الانتهاء من تسجيلها.
وأوضح في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية أنه كان بدأ التحضير لتصوير الأغنية أواخر الشهر الماضي، لكن ما منعه هو انشغاله بتصوير أحدث أفلامه "قمر 14" خلال الفترة الماضية.
وتابع الفيشاوي أنه سوف يبدأ العمل بالكليب بعد أسبوع، مرجخا أنه قد يطرح خلال شهر أكتوبرالجاري.
كما لفت إلى أنه تم تخصيص ميزانية كبيرة لتصوير الأغنية، وسيتولى إخراجها عمرو حسن.
وأعلن أحمد الفيشاوي مؤخرا أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من إخراجه بعنوان "نمبر 2"، والتي أكد في تصريحاته لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها إسقاط واضح على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان بنسبة 100%.
وأشار الفيشاوي إلى أن كلمات الأغنية جريئة، وأن فكرة الرد الكوميدي بأغاني "الراب" ليست جديدة، موضحا أنها موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي.
وعلق محمد رمضان على أغنية "نمبر 2" أن لا أحد يستطيع السخرية من أغنيته "نمبر 1"، وذلك لأنها حلم كل شخص لديه طموح، بحسب تصريحاته لبرنامج "إنسايدر بالعربي".
وعبّر رمضان عن أمنيته في أن تحقق أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي نجاحا يلحقه بالمركز الثاني مثلما يقول في أغنيته.
 

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