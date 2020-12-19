أحمد الطايع يصدم الجميع بالظهور بملابس نسائية في المهرجان
مهرجان قرطاج
السبت، 19-12-202001:35 مالمصريون
تسبب الفنان التونسي أحمد الطايع، في حالة من الصدمة لدى
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره بملابس نسائية خلال افتتاح مهرجان قرطاج
السينمائي أمس الجمعة.
وأثار الفنان جدلا واسعا ولاقى العديد من التعليقات الساخرة
حول ظهوره، من التونسيين والجمهور العربي، وقالت إحداهن: “نخاف نقول ربي يهديه يمشي
يتحجب”.
وكانت تونس، أطلقت، مساء الجمعة، الدورة الحادية والثلاثين
لأيام قرطاج السينمائية، وأحيت الحفل المغنية ليلى حجيج.