أحمد السقا: كنت باخد أكل بطريقة غير شرعية من سوبر ماركت

الجمعة، 02-10-2020
03:49 م
إيمان هاني
كشف الفنان أحمد السقا
، الستار عن الجانب
النفسي له قبل تنفيذ مشاهد الأكشن ، قائلا :"إن التمثيل يتسم بالتوتر، معقبا:
"كنت هموت في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة".
وأضاف في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي
في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي
"، قائلا :
"مكنتش لابس بدلة لمواجهة الحرائق في مشهد الانفجار لأنه لم يكن في الحسبان اندلاع الحريق قبل القفز في المياه".
و أكد أنه يقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل أي مشهد أكشن مع تلاوة
دعاء قبل تصوير أي مشهد رغم وجود إجراءات سلامة أثناء تصوير أي مشهد أكشن ، معقبا:": "هناك مشهد أصعب قمت بتصويره هو مشهد الحريق في إبراهيم الأبيض
".
وعن تفاصيل حياته خلال دراسته بمعهد السينما
،
قل: "مجدى كامل كان بيصرف عليا ،و كنا بناخد الأكل بصورة غير شرعية من سوبر ماركت
والد مجدى، لأننا كنا عاملين مفتاح على المحل وناخد اللى عاوزينه".
وأضاف، قائلا: "مكنش لسه في مصدر دخل
لينا وأنا كنت باخد 14 جنيها منحة من المعهد عشان بطلع الأول فكنا بنمشى بيهم الدنيا".
وتابع: "وفى مرة كنا واخدين شكاير
رز كتير من التموين بتاع والد مجدى كامل ولما قفشهم عندنا في الأوضة جرى ورانا وشتمنا وبهدلنا، وكمان كنا بنستعير اللبس اللى بنلبسه من محل أشرف أخو
مجدى كامل ونرجعه تانى بعد ما مجدى يكويه وينضفه"