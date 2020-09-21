أحلام توجه رسالة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

الإثنين، 21-09-2020
01:45 م
متابعات - الدويني فولي
وجهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، رسالة إلى الشعب السعودي، قبل مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي.
ومن المقرر أن تحيي الفنانة أحلام حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبدالله بجدة يوم الثلاثاء المقبل.
ونشرت أحلام مقطع فيديو لها عبر صفحتها على موقع ”تويتر“، قالت فيه: ”كل عام والسعودية
بخير، السعودية
هي الإمارات والإمارات هي السعودية
“.
وأضافت: ”كل عام وملكنا ومولانا الملك سلمان
بخير، كل عام وسمو الأمير محمد بخير، كل عام والشعب السعودي بخير، كل عام وإحنا بخير ما دام السعودية
بخير“.
وعلقت على الفيديو بالقول: ”هالسنة وكل سنة أنا معاكم، كل عام والسعودية
بلدي الثاني بخير، رح التقي فيكم من جدة من على مسرح الجوهرة يوم ٢٢ (أيلول) سبتمبر ٢٠٢٠ نغني في حب #السعودية
#اليوم_الوطني_السعودي90“.