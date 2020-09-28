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أحلام ترفض ذكر اسم أصالة وتدعوها بهذا اللقب

احلام و اصالة
احلام و اصالة
 
الإثنين، 28-09-2020 02:55 م متابعات- أمينة عبد العال
أكدت الفنانة الإماراتية أحلام أن الاتهامات التي وجهت إليها بأنها تسيء إلى الفنانة أصالة غير صحيحة ولكنها رفضت ذكر اسمها ولقبتها بالمدعوة.

وقال علي صفحتها الرسمية علي "تويتر" : "أولاً أنا لن اسمح لنفسي أن أسيء لمجهود ووقت لأي إنسان وأنا اليوم لن أسمح لأي حد يسيء لأعمالي ومجهودي وتغريديتي كانت على عمل بيني و عبد الرحمن وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ما سمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شي جميل".

وكانت أحلام قد نشرت علي " تويتر " :" تيرا را تا را را  تيررا  را را را .. اللي يعرف يغنيها له مني عشرة الاف درهم ".

جدير بالذكر أن الخلاف بين أصالة نصري و أحلام ما زال قائما منذ العام الماضي بعد جدال نشب بينهم علي موقع " تويتر" بخصوص الإعلامية فجر السعيد انتهي بقيام كلا منهما بعمل بلوك للأخرى علي موقع " تويتر " .

 

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