أحلام ترفض ذكر اسم أصالة وتدعوها بهذا اللقب

@aalothmanpage تيرا را تا را را تيررا را را را 😂😂😂🤣🤣اللي بيغنيها صولو له مني عشره الاف درهم اللي بيغني المقطع اللي كتبته (( تيرا را تا را را تيررا را را را )) اقرب غناء يفوز 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻— A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 24, 2020
اولاً انا لن اسمح لنفسي ان اسيء لمجهود ووقت لاي انسان وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لاعمالي ومجهودي وتغريدتي كانت على عمل بيني و عبدالرحمن وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ماسمعت البومها ولكن جمهور المدعوه لن يترك مجال لاي شي جميل🙏🏻 https://t.co/6TGsOrQHf8— A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) September 27, 2020