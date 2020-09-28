أحلام ترفض ذكر اسم أصالة وتدعوها بهذا اللقب

اولاً انا لن اسمح لنفسي ان اسيء لمجهود ووقت لاي انسان وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لاعمالي ومجهودي وتغريدتي كانت على عمل بيني و عبدالرحمن وقلت له الصولوا عاجبني والصولوا ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار واقسم بالله ماسمعت البومها ولكن جمهور المدعوه لن يترك مجال لاي شي جميل🙏🏻 https://t.co/6TGsOrQHf8