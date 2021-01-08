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أحذر.. تناول الشوفان بهذه الطريقة قد يزيد من وزنك

الشوفان
الشوفان
 
الجمعة، 08-01-2021 01:20 م متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن تناول الشوفان هو أحد الحميات الغذائية المتبعة لتخفيض    الوزن إلا أن الخبراء حذروا من أن الإكثار في تناوله قد يؤدي إلي زيادة الوزن ، كما إن له بعض الأضرار الجانبية .
ومن أهم الأضرار الجانبية التي قد يتعرض لها الشخص الذي يتناوله هي انتفاخ البطن وذلك لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف و النشا والجلوكوز  ، كما قد يؤدي إلى زيادة الوزن حيث أن تحضيره بإضافات غير صحية، تكسبه نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، مثل السكر والشوكولاتة والحليب كامل الدسم، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الوزن عند تناوله.
وقد يتسبب أيضا في الإصابة بالإسهال، الذي يؤدي بدوره إلى التعرض لخطر الجفاف، نتيجة لفقدان نسبة عالية من السوائل والمعادن ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الجلوتين، وهو بروتين يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي اتجاهه، وعند تناوله، تظهر عليهم مجموعة من الأعراض المزعجة، مثل آلام المعدة والانتفاخ والإمساك والإسهال وفقدان الوزن غير المبرر والطفح الجلدي.وغالبًا ما تظهر أعراض حساسية الجلوتين بعد مرور 6 أشهر من الإفراط في الشوفان.
 

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