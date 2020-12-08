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أحذر.. الجلوس بهذا الطريقة قد يسبب الموت المبكر

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 08-12-2020 02:47 م متابعات- أمينة عبد العال
يحذر خبراء الصحة باستمرار من الجلوس لفترات طويلة للمخاطر الصحية التي تترتب عليها ، خاصة أن الأبحاث أثبتت أن نسبة كبيرة من البشر تقضي 6 ساعات علي الأقل يوميا في وضعية الجلوس .
و أشار موقع " ويب طب " إلي أن الجلوس لفترات طويلة قد يسبب العديد من المخاطر التي قد تصل إلي حد الموت المبكر .
ومن أهم هذه المخاطر :
زيادة الوزن حيث أن الحركة المستمرة تحفز إطلاق الجسم لجزيئات تساعد علي حرق الدهون والسكريات مما يساعد المناطق الغير نشيطة علي اكتساب الوزن .
إلحاق الضرر بالظهر حيث الجلوس بصورة خاطئة قد يؤذي الظهر و يسبب ضغط زائد علي الفقرات في العمود الفقري مما قد يؤدي إلي تلف مبكر ينتج عنه ألم مزمن في الظهر .
الأرق والاكتئاب فالدراسات أثبتت أنها تزداد لدي الأشخاص الذين يميلون للجلوس لفترات طويلة .
ضعف القدمين وعضلات الأرداف حيث أنه ما لا يتم استخدامه يتعطل ويضعف بسرعة حيث تصاب عضلات النصف السفلي بالضعف .
تصلب الكتفين والعنق ونفس الحال مع عضلات الأقدام والأرداف فإن الجلوس الطويل قد يسبب تصلب عضلات الرقبة والكتفين .
أمراض القلب ، قد يسبب الجلوس الطويل أضرار بالقلب وأشارت الدراسات إلي أن الرجال الذين يجلسون أكثر من 23 ساعة أسبوعيا في مشاهدة التلفاز كانت فرص إصابتهم بأمراض القلب أكبر بنسبة 64 % والتي أحيانا ق تسبب الوفاة .
 

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