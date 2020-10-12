أثناء حلقة أحمد السقا .. زلة لسان لـ وفاء الكيلاني تكشف عن خلافها مع تامر حسني

الإثنين، 12-10-2020
08:53 ص
أحمد عادل شعبان - وكالات
تفاجأ متابعو برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني
بلقائها مع الفنان أحمد السقا
الذي عبر عن غضبه من فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني
.
وخلال حديث السقا عن غضبه من تامر قال "مسامحه" لترد وفاء الكيلاني
قائلة: كلنا مسامحينه.
واستغرب الجمهور من هذا الأمر ، لكن مصادر صحفية كشفت أن خلافا قديما حدث بين تامر حسني
و وفاء الكيلاني
حيث دعته للظهور في برنامجها "تخاريف" لكنه رفض بشكل قاطع "بحسب فوشيا".
و وبحسب نفسي المصادر ، فعند الإعداد لبرنامجها الجديد السيرة تواصلت وفاء الكيلاني
مع تامر حسني
لإقناعه بالظهور في البرنامج وبخاصة أنه سوف يستضيف النجوم الذين لا يظهرون إعلاميا بشكل كبير لكنه رفض أيضا وتعلل بالإنشغال بألبومه وهو الأمر الذي أغضب وفاء الكيلاني
.