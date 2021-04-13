الثلاثاء، 13-04-2021
04:20 م
محمد فضل
حالة من الخلاف شهدها مسلسل "كل ما نفترق
"، بين بطلته ريهام حجاج
، والفنانة آيتن عامر، بعد تنويه الأخيرة إلى احتمالية انسحابها من المسلسل دون توضيح أسباب محددة.
وكتبت الفنانة ايتن عامر عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة توتير :" انا عايزاكوا تقروا المقال ده و تمعنوا فيه شوية و مستنية ردكوا انتوا ".
واضافت ايتن عامر :"انا ردى هيبقى جاهز فى خلال ساعات .. افطر بس"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبناء عن وقوع خلافات مؤخرا بين آيتن عامر وريهام حجاج
، بسبب تدخلات الأخيرة الزائدة في مسار الأحداث، وعدد مشاهد المشاركين معها في مسلسل كل ما نفترق
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وانسحب من قبل كل من المؤلف محمد أمين راضي، والمخرج كريم العدل من استكمال المسلسل بسبب تدخلات ريهام حجاج
، وتولي المخرج مصطفى أبو سيف مهمة إنهاء كل ما نفترق
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وكتبت الفنانة أيتن عامر
على حسابها بتطبيق تويتر تغريدة قالت فيها:" سأخبر الله بكل شيء.. ربنا أكيد عارف.. طيب سأخبر الوسط بكل شيء.. إيه الوسط برده عارف!.. إذن سأخبر الجمهور والله المستعان".
وبعد ساعات كتبت الفنانة ريهام حجاج
على حسابها بموقع فيسبوك، منشور مبهم قالت فيه:" عشنا وشوفنا إن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى دورها أكبر من البطل".
وتلقت ريهام حجاج
انتقادات وتعليقات سلبية عديدة من متابعيها على منشورها الأخير، ما اضطرها لغلق التعليقات لمتابعيها.