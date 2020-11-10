آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

الثلاثاء، 10-11-2020
07:53 م
أحمد سالم
أصبحت النجمة الكبيرة عبلة كامل
، حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد أن سقطت فى فخ شباك شائعات السوشيال ميديا التى تطال نجوم الفن والمجتمع بين الحين والآخر سواء بأخبار الوفاة الكاذبة أو الأمراض الملفقة، لتنتشر بين مرتادى هذه المواقع شائعات عن إصابة عبلة كامل
بمرض السرطان وأنها فى مرحلة متأخرة من المرض، وردد الكثيرون هذه الشائعة دون معرفة الحقيقة.
وخرج الفنان القدير أحمد كمال، زوج النجمة عبلة كامل
الأسبق، للتعليق على هذه الشائعة بالتأكد على أن الفنانة حالتها الصحية جيدة للغاية، ولا تعانى من أى أمراض مثلما ذكر البعض، واصفا ما كتب عنها بالكذب والخداع.