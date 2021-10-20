الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

4 أغراض مسموح للنزلاء بـ«سرقتها» من الفنادق

original
غرفة فندق
Native
الأربعاء، 20-10-2021 05:02 م

كشفت صحيفة ميرور البريطانية، عن بعض الأغراض التي يحق للنزلاء أخذها معهم أثناء مغادرتهم للفنادق دون أي مشاكل، والتي أطلقت عليها "سرقات مشروعة"، ولا تتم المساءلة عليها، في حين توجد أيضاً بعض الأشياء التي لا يمكن أخذها، لدرجة تصل إلى المساءلة القانونية.
الأغراض المسموح بأخذها من الفندق:

1-أدوات التجميل والنظافة

غالباً ما تتخلص الفنادق من الزجاجات نصف الفارغة من أدوات النظافة مثل عبوات الشامبو والبلسم والكريمات، لذا في حالة استخدام النزيل القليل من هذه الأغراض التجميلية، فبإمكانه أخذها معه إلى المنزل

2-النعال الخفيفة

في حالة ارتداء النزلاء للنعال الخفيفة المريحة طوال عطلة نهاية الأسبوع، فسيتعين على الفندق التخلص منها، لذلك عادة ما يكون من المقبول لنزيل الفندق أخذها معه إلى المنزل

3-حقيبة الغسيل

غالبًا ما تحتوي الفنادق على حقيبة غسيل معلقة في خزانة الملابس في الغرفة الفندقية، الغرض الذي من المقبول بالنسبة لإدارات الفنادق، أخذ النزلاء لها معهم إلى منازلهم

4-الأدوات المكتبية

لا تمانع إطلاقاً الفنادق في أخذ النزلاء للأدوات المكتبية مثل الأقلام ودفاتر الملاحظات، بل تشجع على أخذ النزيل لها كتذكارات صغيرة، لحملها شعار الفندق عليها الذي تعدّه الإدارات الفندقية ترويجاً لها بطريقة غير مباشرة

أما الأغراض غير المسموح بأخذها من الفندق

1-الوسائد وأغطية السرير

أخذ النزلاء أغطية السرير والوسائد من غرف الفنادق عند المغادرة، يكلف الفندق مبالغ كبيرة لشراء غيرها، لذا فمن المحتمل أن يتم تحصيل رسوم من النزيل في حالة فقدها عند تنظيف الغرفة بعد المغادرة

2-المناشف

أخذ النزلاء للمناشف من غرف الفندق أمر مزعج حقاً لموظفيه، الأمر الذي يحمل مرتكبيه، دفع رسوم إضافية في حالة اختفائها

3-بطاريات جهاز تحكم التلفزيون

على الرغم من غرابة الأمر، يكتشف موظفو الفنادق اختفاء بطاريات جهاز ريموت التلفزيون، الغرض الذي لا يمكن مطلقاً أخذ النزيل له عند مغادرته من الفندق

4-الكتب

توجد الكتب في غرف الفنادق بغرض تسلية النزلاء والاستمتاع أثناء الإقامة بها، لكن ليس من حق النزيل الاحتفاظ بها وأخذها معه عند مغادرته

5-المصابيح الكهربائية

تعد المصابيح الكهربائية من أكثر الأغراض شيوعاً في السرقة من غرف الفنادق، الغرض الذي من المحتمل أن يفرض عليك الفندق رسوماً إضافية في حالة اكتشاف فقدانها
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم